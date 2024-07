Kekko dei Modà si prende una pausa dalla musica L’annuncio sui social | Devo ascoltarmi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) Milano, 21 luglio 2024 –è arrivato via. Con un post sul profilo Instagram della bandSilvestre – all’anagrafe Francesco Silvestre – leader e fondatore deiha illustrato la sua decisione di volersi fermare per qualche tempo. Nessuna frizione con gli altri componenti del gruppo (ai quali, anzi, rivolge le sue scuse), garantisce il musicista. Le motivazioni dello stop sono strettamente personali. Il post "Ciao a tutti romantici, manco da un po’ e vi chiedo scusa – questo il post di– Credo di avere bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò rire la mia attività discografica e di frontman, ma fino a quel momento non mi sento di poter promettere nulla. Mi scuso con tutti voi, e con i(con cui siamo più uniti che mai). Ad oggi non posso fare altro che accettare questo momento esicuro che mi possiate capire.