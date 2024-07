Ciclismo femminile Olimpiadi Parigi 2024 | le convocate di tutte le Nazionali Italia con contingente pieno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) L’attesa è quasi finita, venerdì 26 luglio iniziano ledi. Se nel primo giorno in cui si assegneranno le medaglie andrà in scena la cronometro, per la prova in linea su strada ci sarà da aspettare fino a domenica 4 agosto. Una prova con poche atlete al via e ancora meno di grande competitività, per cui sarà difficilissimo prevedere come si potrà sviluppare la gara. Sarà una gara particolare, con solo le prime cinque nazioni nel ranking che potranno disporre di quattro cicliste, ilmassimo per questa corsa su strada olimpica. Tra questi paesi c’è anche l’, che si presenta al via con concrete chance di medaglia. Il quartetto azzurro è variegato e competitivo su ogni versante, con il CT che ha deciso di convocare Elisa Longo Borghini, Elisa Balsamo, Elena Cecchini e Silvia Persico. Percorso veramente complicato e aperto a più scenari.