ATP Bastad 2024 | Nuno Borges non lascia scampo a Nadal prima gioia sul circuito maggiore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024)finale in carriera, contro Rafael, alla numero 131. I puri numeri, in questo ultimo atto dell’ATP 250 di, contano fino a un certo punto, perché è al portoghese che tocca il giusto coronamento di un’ottima stagione con il primo successo sul tour ATP in carriera. Il mancino di Manacor stavolta non può niente, e subisce un duro 6-3 6-2, vinto dai tanti sforzi di una settimana che lo ha comunque visto vincere quattro partite. Inizio di match che non potrebbe essere peggiore. Non per l’uno o per l’altro, ma per il concetto di capacità di mantenere il servizio. Per i due, infatti, non subire il break diventa un’impresa, e dopo l’1-0, al di là dello spettacolo che nonindifferente il pubblico di, la situazione non favorisce di sicuro