ATP Atlanta Shelton il favorito Si rivede Opelka

(Di domenica 21 luglio 2024)apre i battenti per il tennis internazionale. Un torneo che coinciderà anche con quello olimpico e che dunque non vedrà tanti nomi di altissimo livello alla partenza. Un pezzo grosso però c’è: è Ben, che ha rinunciato alla rassegna a cinque cerchi per mettere in cascina qualche punticino in classifica. Non per nulla è la prima testa di serie del torneo, e dalla sua ha anche un cammino che potrebbe essere anche abbastanza semplice. Dalla sua parte di tabellone i giocatori più quotati sono Jordan Thompson e Alejandro Davidovich Fokina, che potrebbero incrociaresoltanto in semifinale. Ma da questa parte di tabellone c’è anche Reilly, ritornato in campo a Newport dopo due anni di stop a causa di un tumore benigno all’anca.