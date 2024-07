Amici per caso la recensione | una commedia ingenua e progressista a cui voler bene

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 21 luglio 2024) Filippo Tirabassi e Filippo Contri protagonisti diperdi Max Nardari, unain cui l'equivoco svolge un ruolo narrativo e non di ripiego. Al cinema dal 25 luglio (con una domanda: perché non distribuirlo subito in streaming?). L'abbiamo scritto tante volte, fino a ripeterci. Sfruttare l'equivoco a più non posso, per generare "situazioni esilaranti", è una formula fin troppo abusata nel contesto cinematografico italiano. Se il concetto si applica ad un'infinità di commedie viste e puntualmente dimenticate, lo stesso paradigma è sfruttato da Max Nardari. Con una sostanziale (e inaspettata) differenza: c'è cognizione di causa. Non c'è solo il siparietto, non c'è solo il concetto di situazione inper. Pur con le sue marcatissime ingenuità, e con il suo appeal naif, ladi Nardari ha una sua lucidità nel concepire l'equivoco come motore della