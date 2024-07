Wunderkong 2024 a Roma uno spettacolare incontro tra Wunderbar e Drink Kong

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 20 luglio 2024) Nello splendido giardino della Galleria Nazionale, ha preso vita un nuovo format tra l’etereo bar a cielo apertoe l’eccellenza del barHa aperto da appena poche ore, nato dalla fusione tra. Se il primo è un brand di Aldo Nascimbeni, nato nel 2019 come salotto e secret bar sotto le stelle sempre presso il giardino Aldrovandi della Galleria Nazionale, il secondo è il cocktail bar più famoso d’Italia e 21° in classifica World’s 50 Best Bars. La partnership ha preso il via mercoledì 17 luglio, sempre nello splendido Giardino Aldrovandi della Galleria Nazionale d’arte moderna e contemporanea di Valle Giulia, in Via Ulisse Aldrovandi, 1 fino al suo closing party previsto per il 5 ottobre.