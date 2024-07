Tilt Informatico Globale | Caos nei Trasporti Ma il Volo di Salvini Decolla

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 20 luglio 2024) Un Problema di Software Blocca Aerei e Servizi Essenziali in Tutto il Mondo Un guasto nell'aggiornamento del software di sicurezza Crowdstrike ha causato unmondiale, colpendo milioni di utenti di Microsoft Windows, tra cui compagnie aeree, ferrovie, banche, Borse e ospedali. Aerei bloccati in Europa e Stati Uniti, con oltre un migliaio di voli cancellati, compresi più di 70 voli di Ita Airways. Il CEO di Crowdstrike, George Kurtz, ha chiesto scusa per l'incidente. Secondo Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ci vorranno 24 ore per ripristinare la normalità. I Disagi in Italia L'Italia non è stata risparmiata dai disagi: numerosi aeroporti italiani hanno visto la cancellazione di voli, con Ita Airways costretta a bloccare oltre 70 collegamenti.