Schiacciato dal rimorchio di un tir mentre lo ripara | muore a 45 anni

(Di sabato 20 luglio 2024) Piacenza, 20 luglio 2024 - Tragedia in A1 sul tratto piacentino: morto un meccanico intervenuto sul posto perre un mezzo in panne: l'uomo è statodaldel mezzo. Il fatto è accaduto ieri sera, sull'autostrada in direzione Bologna, all'altezza di Pontenure. La vittima è un 45enne di Piacenza. Era intervenuto come tecnico dell'autosoccorso Aci,va il Tir fermo in una piazzola di sosta è statodalsotto cui si era infilato. A far luce sulle cause dell'incidente, la polizia stradale di Guardamiglio e i tecnici della medicina del lavoro dell'Ausl. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, per liberare il 45enne, ma ormai non c'era più' nulla da fare. Il 45enne è morto nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli operatori.