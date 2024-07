Renan l’Inter al vaglio di Oaktree | sul prezzo una clausola! ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024)ha messo gli occhi su Robert, centrale brasiliano di vent’anni. Tutto dipenderà da, perché l’investimento non è banale. L’IDEA – L’infortunio di Buchanan ha cambiato i piani del, che com’è noto è dovuta ritornare sul mercato per rimpiazzare il laterale canadese. Dopo il nulla di fatto per Juan David Cabal, preso dalla Juventus, l’ultima idea è quella di Robertdello Zenit San Pietroburgo. Il difensore, classe 2003, ha giocato nella scorsa stagione in prestito alnacional de Porto Alegre. Come racconta Davide Abbrescia, ospite negli studi di Sky Sport 24, il ragazzo ha unada 26 milioni di euro, con la richiesta dei russi che è di almeno venti. Da capire se la proprietà darà l’OK per un investimento del genere. Infatti,prima di ogni acquisto dovrà ovviamente passare aldel fondo americano.