Qualificazioni Atp Kitzbuhel 2024 | Weis sconfitto all’esordio da Virtanen

(Di sabato 20 luglio 2024) Alexanderè statoin due set da Ottonel match di primo turno delledell’Atp 250 di. Niente da fare per il tennista azzurro, numero 314 del mondo, che non è riuscito a sovvertire il pronostico della vigilia ed ha ceduto con il punteggio di 6-1 7-5 in 1h14? di gioco. Primo set a senso unico e dominato dal finlandese, capace di strappare la battuta all’avversario in due occasioni. TABELLONE PRINCIPALE Simile il copione del secondo parziale, in cuiè scappato avanti 4-2, poi ha mancato tre palle break nel settimo gioco, un’altra nel nono (era un match point) ed è stato breakkato proprio quando serviva per chiudere. Poco male perché a sua volta ha conquistato un nuovo break subito dopo, imponendosi poi per 7-5. Il finlandese approda dunque al turno decisivo, dove sfiderà lo slovacco Klein.