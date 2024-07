Non mi ha riconosciuto Biden sempre più solo | scaricato dall' amico senatore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) Si allarga il gruppo di pressione che in seno ai democratici chiede a Joedi fare un passo indietro per le elezioni presidenziali di novembre. E aumentano i dubbi sulla sua salute. L'ultimo a mettere in dubbio la sua lucidità è stato un membro democratico del Congresso, Seth Moulton che rappresenta un distretto del Massachusetts. È undi vecchia data di, ma il presidente non lo avrebbedurante l'evento per l'80esimo anniversario del D-Day in Normandia. Moulton, che è tra i 35 democratici che hanno chiesto adi ritirarsi, ha affermato di considerare il presidente come un "mentore e" fin dal 2014. "Ogni volta che ci incrociavamo e incrociavo il suo sguardo, lui si faceva largo e sorridente e diceva quanto fosse contento di vedermi. Era così anche lo scorso Natale al ballo della Casa Bianca", ha scritto in una rubrica sul Boston Globe.