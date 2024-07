Napoli contemporanea 2024 alla Rotonda Diaz dal 25 luglio le sculture luminose di Marinella Senatore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 20 luglio 2024) Giovedì 25si inaugura il primo appuntamento di ““, il programma di mostre e instzioni voluto dal sindaco Gaetano Manfredi e curato da Vincenzo Trione, consigliere del sindaco per l’artee l’attività museale. Il palinsesto promosso dal Comune di, che nel 2023 ha visto protagonisti Antonio Marras alle Rampe del Salvatore e a Vico San Pietro a Majella, Michelangelo Pistoletto a Piazza Municipio e Francesco Vezzoli nelle carceri di Castel Nuovo, per l’edizioneè finanziato dRegione Campania con i fondi del Programma Operativo Complementare. “Volto a rafforzare la vocazione al contemporaneo della città con progetti pensati appositamente per gli spazi pubblici da protagonisti dell’arte del nostro tempo, il programma– si legge in una nota – crea una relazione diretta con la cittadinanza.