Mille foto e video pedopornografici fra pc e cloud | arrestato sessantenne bergamasco

(Di sabato 20 luglio 2024) Bergamo, 20 luglio 2024 – Il computer degli orrori. A custodirlo in casa era unresidente in provincia di Bergamo: decisive, per l’arresto, le segnalazioni circa la sua attività giunte in Italia dall’organizzazione statunitense National center for missing & exploited children. Rimini polizia postale arresto per abuso sessuale nel web Al termine degli accertamenti sono stati scoperti e sequestrati più di 1.000 file contenentidi natura pedopornografica, alcuni dei quali vedono il coinvolgimento di bambini e bambine piccolissime. Le segnalazioni Le prime avvisaglie risalgono al 2021, quando alcuni file sospetti vengono caricati su due piattaforme, condivise con un ampio pubblico di orchi. Seguono successivi allarmi, con periodici accessi a spazi in rete, nell’intervallo di tempo fra febbraio 2021 e maggio 2024.