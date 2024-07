Marmellata di prugne al forno | facilissima e senza sporcare

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 20 luglio 2024) Ladialè una conserva golosissima e davvero semplice da realizzare. Non dovremo neppure seguire la cottura più di tanto, perché una volta mondate la frutta dai semi e tagliata a tocchetti, basterà inzuccherarla e infornarla. Dopo un’ora e mezza, avremo a disposizione un composto fluido e corposo con tanti pezzettini diche si sciolgono tra i denti. Invasiamola immediatamente, mentre è ancora bollente per favorire la formazione di sottovuoto. Ladisi mantiene inalterata per mesi ed è perfetta a colazione sul pane tostato, sulle fette biscottate. Possiamo utilizzarla anche per preparare golose crostate o frollini.dial: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 2.5 kg di750 gr di zucchero un pizzico di cannella in polvere.