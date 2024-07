Lucchese partito il gioco delle coppie Mancano un centrale un esterno e la punta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Lucca Il discorso è semplice: se lavuole disputare un campionato "ambizioso", cioè da primi cinque posti, giusto per usare un aggettivo caro all’a.d.rossonero, allora servono altri 4-5 giocatori di spessore per alzare l’attuale asticella. Se invece l’obiettivo è quello di disputare un campionato "dignitoso" in base alle risorse economiche a disposizione, alloraaltri due-tre "ritocchi" sul metro di quelli sin qui inseriti. Tutto dipende da quanto è disposto ad investire il presidente Bulgarella, dopo essere rimasto da solo alla guida della. Intanto crediamo sia utile, proprio nell’ottica di capire che tipo di caratura tecnico-agonistico la società ha intenzione di costruire, fare un ragionamento di carattere generale. Quando si costruiscono le squadre, di solito, siad avere due giocatori per ruolo.