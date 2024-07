LIVE – Diamond League Londra 2024 | atletica leggera in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Ladella decima tappa della Wandadi: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Manca ormai pochissimo alle Olimpiadi di Parigi, con le ultime gare prima del grande appuntamento stagionale. Nella capitale inglese scendono in pista e in pedana diverse stelle azzurre, Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino su tutti. Il pesista azzurro se la vedrà con il fuoriclasse statunitense Ryan Crouser e con l’altro pretendente olimpico Joe Kovacs: la gara sarà un vero e proprio antipasto delle Olimpiadi. La medaglia d’argento di Roma nel salto in lungo troverà invece la fuoriclasse tedesca Malaika Mihambo, la favorita per la medaglia d’oro a cinque cerchi. L’appuntamento è a partire dalle ore 15.00 italiane di sabato 20 luglio. Oltre allastreaming su Sportface TV, Sportface.