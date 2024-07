LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | Ferrari decima nei 3000 tra poco Cavazzuti e Serafini nei 1500

Leggi tutta la notizia su oasport

10.27: Il rumeno Ciobanu torna al comando del getto del peso con 19.58 10.25: Finale travolgente per la britannica Katie Pye che vince in 9'20?25, secondo posto per la tedesca Ehrle con 9'20?31, terza la britannica Forrest con 9'21?33.l'azzurrache ha pagato il cambio di passo e il tentativo di restare nel gruppo di testa. Per lei 9'35?16 il tempo 10.24: Purtroppo si staccasotto l'azione della tedesca Ehrle a un giro dalla fine 10.23: A due giri dalla fine resta in sette davanti ec'è 10.20: Nel peso il croato Ferina si riprende la prima posizione con 19.00 10.20: A metà gara sono in 12 nel gruppo di testa eoccupa lapiazza, si staccano le prime atlete sotto l'azione della britannica Forrest 10.20: Il rumeno Ciobanu con 18.96 vola al comando del getto del peso 10.