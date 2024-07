Il mio Basic Instinct oggi? Per fortuna non farebbe più scandalo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Sharon Stone, sessantasei anni e sessanta film all’attivo è un’attrice e produttrice statunitense diventata icona mondiale anche grazie a una scena, quella diIstinct, thriller erotico-neo-noir del 1992 di Paul Verhoeven in cui, pericolosamente, accavalla le gambe in un interrogatorio in cui lei è l’accusata. Ieri sera la diva, ospite della 70ª edizione del Taormina Film Festival diretto da Marco Müller, è stata premiata sul palco del Teatro Antico con il Cariddi d’oro. Fascino inossidabile, l’attrice si è raccontata, partendo proprio da: "Sì è vero – ha detto – quella scena che allora fecesarebbe una cosa del tutto ordinaria. E non è cambiato solo quello a Hollywood negli Studios, quando giravo io si facevano film da cinquanta-sessanta milioni di dollarisi fanno solo Blockbuster da centinaia di milioni.