Giffoni Film Festival Impact con Carlo Ancelotti

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoincontra i ragazzi della sezione “” e del nuovo format “Sport”, all’interno di questa edizione dellaufficialmente inaugurato nella giornata di ieri . Il super vincente allenatore del Real Madrid ha risposto alle curiosità dei giovani in sala collegandosi in diretta con loro. “Non c’è un limite a quello che possono essere i miglioramenti e quello che tu puoi fare giorno dopo giorno. Lo sport è importante per una comunità: insegna ad andare oltre quelli che sono i limiti. Questa è la motivazione quotidiana”. Nel pomeriggio, nel programma delanche l’anteprima di Parthenope ilnuovo di Sorrentino, con gli attori e Paolo Sorrentino in collegamento. L'articolo, “” conproviene da Anteprima24.it.