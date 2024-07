Francesco De Gregori nuova data martedì 23 luglio a Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 20 luglio 2024) A causa del maltempo, il concerto diDe, in programma al Castello divenerdì 19, è rinviato alladi23. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la. Chi fosse impossibilitato a partecipare potrà chiedere il rimborso sul circuito Ticketone (https://www.rimborsi-ticketone.it/) entro le ore 12.00 di lunedì 22. Info su www.azalea.it. A distanza di oltre due anni dall’ultimo tour solista, il cantautoreDe, artista fra i più amati di sempre, torna live in questa estate 2024.Desarà accompagnato dalla sua band, formata da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla.