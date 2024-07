Formula E Qualifiche E-Prix Londra 1 | che disastro per Cassidy

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 luglio 2024) Clamoroso nellevalevoli per l’E-1. Quando tutto sembrava convergere verso un titolo facile da conquistare per Nick, ecco il colpo di scena che non ti aspetti all’interno della Stagione 10 diE. Il neozelandese ha messo a referto unso diciottesimo posto che potrebbe mettere seriamente a repentaglio il suo primato nella classifica piloti. Dell’epilogo incredibile capitato a una delle due Jaguar hanno approfittato il compagno di scuderia Mitch Evans (pole position per lui) e Pascal Wehrlein su Porsche, terzo alle spalle di un ottimo Sebastien Buemi che certifica la competitività londinese di Envision Racing. Buone le prove di Andretti Global (Norman Nato quarto), DS Penske (Jean-Eric Vergne quinto) e ABT Cupra (Nico Muller sesto).