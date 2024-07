Fausto Leali a Camaiore Estate La voce soul della musica italiana | Ho imparato a non mollare mai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Unaroca, grintosa, quella di, che più di sessant’anni fa lo ha consacrato tra i cantautori italiani più celebristoria, e che sarà protagonista di ““, domani sera alle 21.30, in concerto in Piazza XXIX Maggio. Signor, che rapporto ha con la Versilia e? "Lido, di, è una zona che ho frequentato molto, tra la Bussola e le Focette. Dasono passato sono per visitarla, ma mai stato a cantare". Cosa ha preparato per lo spettacolo di domani? "Le canzoni del mio repertorio, ma spesso mi diverto a fare anche qualche canzoni di altri, specialmente nei duetti realizzati di recente, ad esempio con De Gregori o Ruggeri". A chi guardava, quando ha cominciato a fare? "Dall’età di 17-18 anni avevo il mio gruppo, e non avendo ancora un mio repertorio personale, mi aggrappavo ad altri cantanti.