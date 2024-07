F1 risultati e classifica FP3 GP Ungheria 2024 | uno-due McLaren davanti a Verstappen Sainz in top-5 e Leclerc indietro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Calato il sipario sulla terza sessione di prove libere del GP d’, appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito dell’Hungaroring i team hanno lavorato in cerca della messa a punto su di un tracciato particolare e molto diverso da quello dell’ultimo fine-settimana iridato, andato in scena poco meno di due settimane fa a Silverstone (Gran Bretagna). Ci si riferisce a una pista molto tortuosa con un solo, vero rettilineo – quello di partenza/arrivo, che costituisce la più realistica, se non unica opportunità di sorpasso – e 14 curve: sei a sinistra e otto a destra, alcune a 180°. Con i suoi 4,381 chilometri di lunghezza in saliscendi è uno dei circuiti più corti di tutto il calendario che richiede un alto carico aerodinamico. La trazione è uno dei fattori più importanti, soprattutto sull’asse posteriore.