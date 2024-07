Elisabetta Gregoraci al timone di una nuova avventura in Rai | le dichiarazioni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

Elisabetta Gregoraci torna in Rai con un nuovo successo, ecco quando inizierà. La nota conduttrice televisiva si prepara a vivere una nuova avventura sul piccolo schermo. Dal prossimo 26 settembre sarà in onda su Rai Due alla conduzione di "Questioni di Stile". Il nuovo show andrà in onda il giovedì in seconda serata e sarà incentrato sul mondo dei dettagli e dello stile. Al timone di questa speciale avventura televisiva riuscirà come sempre ad ottenere share e seguito grazie alla sua determinazione e bravura. Mancano ufficialmente due mesi al grande e nuovo debutto, ed Elisabetta Gregoraci ha racchiuso in diversi scatti la meravigliosa serata trascorsa ieri in Rai per la presentazione dei Palinsesti 2024-2025.