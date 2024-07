È morta Christina Sandera | la compagna di Clint Eastwood aveva 61 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 19 luglio 2024 –di, èa 61. Lo ha annunciato proprio l’attore-regista a The Hollywood Reporter. “era una donna adorabile e premurosa e mi mancherà molto”, ha dettoin una dichiarazione rilasciata giovedì sera. Un portavoce della Warner Bros ha detto che non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni. La relazione traè sempre rimasta lontana dalla luce dei riflettori. La coppia, insieme da 10, si era incontrata quando lei lavorava come hostess all’’s Mission Ranch Hotel and Restaurant, a Carmel-by-the-Sea, in California einiziato a frequentarsi nel 2014. I dueno reso pubblica la loro relazione nel 2015, quandoacto il regista e ex sindaco di Caramel agli Oscar.