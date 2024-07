Conte | Dobbiamo migliorare su un aspetto poi lancia un messaggio fortissimo alla squadra

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 20 luglio 2024) Antonioha parlato ai microfoni di One Football in seguito all’amichevole contro il Mantova nel ritiro di Dimaro, vinta per 3-o dai partenopei. Buona anche la seconda per il nuovo Napoli di Antonioche contro il Mantova, avversaria sicuramente di livello maggiore rispetto a quella della prima amichevole in Val Di Sole (la rappresentativa locale dall’Anaune Val di Non, ndr), riesce a portare a casa la vittoria per 3-0. Decisive le reti di Lindstrom, Spinazzola (bis per l’ex Roma dopo la rete della precedente sfida) e Cheddira. Una prova che, visto il livello in crescendo del test, lascia soddisfatti i tifosi azzurri e anche lo stesso Antonio