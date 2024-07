Classifica album della settimana 12-18 luglio | Anna è ancora in vetta terza Taylor Swift

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 luglio 2024) Ladegli(12-18) vedein cima per laconsecutiva con Vera Baddie, dal grande successo del singolo 30 Gradi. Il primo lavoro in studiogiovanissima artista, recentemente certificato disco d’oro, contiene featuring con Guè Pequeno, Tony Effe, Sfera Ebbasta tra i tanti ospiti presenti. Al secondo posto Geolier con Dio Lo Sa,arrivato solo dopo 16 mesi da Il Coraggio Dei Bambini ed a seguitopartecipazione al Festival di Sanremo dove ha sfiorato la vittoria. L’artista che ha conquistato il platino con il terzo lavoro in studio, aveva spoilerato a maggio la sua pubblicazione quando i calciatori del Napoli entravano in campo indossando la maglia Geolier – Dio Lo Sa 7 Giugno, data confermata dal rapper pochi giorni dopo sui suoi canali ufficiali.