Ciclismo Stefano Scarselli alle Olimpiadi | Io ho già vinto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Ponsacco (Pisa), 19 luglio 2024 - Nato a Cascina ma ora risiede a Ponsacco,è da sempre nel, dove ha svolto molteplici ruoli, sempre prezioso ed importante. Nei giorni scorsi ha raggiunto il suo ambito traguardo, quello di essere presentedi Parigi che si apriranno venerdì sabato 26 luglio con la cerimonia di inaugurazione.già da alcuni giorni ha preso alloggioporte di Parigi con il pullman della Nazionale Italiana in qualità di componente dello staff azzurro. Prima della trasferta francese lo abbiamo incontrato al Velodromo Enzo Sacchi a Firenze in occasione dei Campionati Italiani su pista juniores, e quindi a Grosseto per la manifestazione tricolore a cronometro individuale, dagli allievi ai professionisti.