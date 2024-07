Atp Gstaad 2024 Berrettini | Si poteva chiudere con pochi punti e l’ho fatto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Per Matteoè la terza finale stagionale quella raggiunta allo “Swiss Open”, torneo ATP 250 disputato sulla terra rossa della Roy Emerson Arena. Il 28enne romano ha battuto per 7-6(6) 7-5, in poco meno di un’ora e tre quarti di partita, Stefanos Tsitsipas, n°12 del ranking primo favorito del seeding del torneo. Per lui 7 ace e nessun doppio fallo, con una media di prime in campo di assoluto livello: “Credo che negli anni tutte le finali siano diverse: la prima che raggiunsi proprio qui era sicuramente inattesa perché non ero mai andato così avanti e giocavo meglio partita dopo partita fino a vincere il titolo. Questa finale per me è speciale perché sono stato fuori gioco per diverso tempo a causa dei problemi fisici.