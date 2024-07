Arrampicata Coppa del Mondo Briancon | Laura Rogora d’argento nel lead

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Dopo l’oro di Ludovico Fossali nella competizione Speed il tricolore sale nuovamente sul podio didelal Parc des Sports di Briançon (Francia), grazie a. La pluricampionessa azzurra, alla vigilia della partenza per le Olimpiadi parigine, conquista la medagliadopo una gara costantemente all’attacco, battuta solo dalla giapponese Mei Kotake, unica in grado di realizzare 2 top. Per lei, alla 125° partecipazione a competizioni europee e mondiali, si tratta della 27^ medaglia internazionale conquistata in carriera e rappresenta una corroborante iniezione di fiducia e motivazione in vista delle Olimpiadi di Parigi, a cui parteciperà da veterana, dopo aver già rappresentato l’Italia del climbing a Tokyo 2020. Le altre azzurre Ilaria Scolaris e Federica Papetti si fermano alle qualifiche, rispettivamente al 36° e al 49° posto.