Zenless Zone Zero | una guida al reroll

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 19 luglio 2024) Che cos’è ilnei gacha games e come sfruttarlo al meglio in? Lo scopriamo insieme, in questadedicata: armatevi di pazienza e tanta buona volontàsta letteralmente assorbendo la vita di chiunque abbia osato avventurarsi nelle prime ore di gioco. I creatori di Genshin Impact e Honkai Star Rail hanno di nuovo fatto centro, stavolta con una proposta più mordi e fuggi, meno open world e più limitata in termini spaziali, anche se difficilmente oseremmo dire lo stesso per quel che riguarda i contenuti. Vi rimandiamo, per tutti i dettagli, alla nostra Non-Recensione completa, che potete trovare cliccando qui. Così come quasi tutti i free-to-play,si presenta con una grande presenza di elementi gacha.