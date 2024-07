Trieste Estate Un concerto in ricordo di Lucio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) di Egidio Scalacelebra la bella stagione con, la rassegna organizzata dal Comune. Giunta alla ventunesima edizione animerà la città fino a settembre,con oltre 260 spettacoli, di cui circa 200 gratuiti. Il palinsesto spazia dalla lirica all’operetta, passando per il jazz, il pop e il rock, ma anche teatro di prosa, cabaret, spettacoli circensi e per bambini, senza tralasciare il cinema, la cultura e la danza. Più di 40 le location tra piazze e teatri interessate dalla manifestazione con oltre 80 spettacoli della rassegna Fuoricentro. L’offerta musicale diabbraccia una sorprendente varietà di generi, anche in collaborazione con i teatri della citta, a partire dal Festival dell’Operetta. Il centro città ospiterà in piazza Verdi invece le star del jazz mondiale con la rassegnalovesjazz.