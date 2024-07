Summer Jamboree 2024 a Senigallia Ancona | date programma e ospiti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024)), 19 luglio– Da sabato 27 luglio a domenica 4 agostosi colora per celebrare i settant’anni di rock’n’roll con il “”, la XXIV edizione del Festival internazionale di musica e cultura dell’America degli anni ‘40 e ‘50 più grande al mondo. Ambita meta di tutti gli appassionati del genere e non solo, che arrivano da ogni parte del mondo, in particolare dal Nord Europa. In questoricorrono appunto i settant’anni dalla nascita del rock’n’roll: era il 1954 quando Bill Haley & His Comets incisero il brano “Rock Around the Clock”. Proprio i Comets si esibirono alnel 2004 per il primo mezzo secolo di questo genere musicale.