Strage di via D’Amelio di verità si muore ancora | io tengo a mente due lezioni di Rita Borsellino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Oggi come 32 anni fa si viene uccisi per lo stesso motivo: la ricerca della. Perché laè sempre la cosa più odiosa per chiunque detenga il potere e lo voglia conservare a qualunque costo. Paolovenne fatto saltare in aria il 19 luglio 1992 insieme ad Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina, Claudio Traina, perché pretendeva lasulladi Capaci e mai avrebbe accettato una gestione “politica” di quel fatto criminale, né che sulla gestione “politica” di quel fatto criminale si edificasse il futuro della democrazia del nostro Paese. Laè un fastidio insopportabile per ogni compromesso “ragionevole” che implichi l’oblio delle responsabilità a favore della continuità del potere e Paololo sapeva bene, anche per questo era certo che dopo Falcone sarebbe toccato a lui.