Saloni auto tutti i riflettori puntati su Parigi Tornano i brand europei assenti i cinesi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Destini incrociati fra Ginevra e. Il salone elvetico ha chiuso definitivamente in Svizzera e sopravvivrà ancora in Qatar, almeno per il 2025, mentre quello francese ha ritrovato nuovo slancio per l’edizione numero 90, in calendario tra il 14 e il 20 ottobre presso il Parc des Exposition di Porte de Versailles. Per gli organizzatori del Mondial Paris, il periodo difficile sembra essere alle spalle considerato il numero di ritrovate adesioni da parte dei costruttori.