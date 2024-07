Pete Davidson accusato di guida spericolata ufficiale la decisione sul caso

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 luglio 2024) È arrivata ladel giudice sul procedimento legale nei confronti della star de Il Re di Staten Island. Nel giugno del 2023 aera stata notificata l'accusa dia causa dell'incidente per il quale distrusse la propria auto contro una casa situata a Beverly Hills. In seguito era stato annunciato il suo ricovero.si era recato in una struttura di riabilitazione in seguito a quanto avvenuto con la propria auto in California. Ora è arrivata ladel giudice sul, a distanza di più di un anno dall'incidente d'auto. La sentenza Ildidiè stato archiviato da un giudice della California dopo che il comico ha