Pedopornografia | otto perquisizioni tra Napoli Avellino Caserta e Roma Due arresti

(Di venerdì 19 luglio 2024): arrestate due persone una ae una ad. Si tratta di due indagati entrambi di 48 anni. Avrebbero condiviso on line video di abusi sessuali in danno di bambini Nell’ambito di una articolata attività d’indagine finalizzata al contrasto dellaonline, la Polizia di Stato ha eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica dinei confronti disoggetti domiciliati nelle province di, indagati per detenzione di materiale pedopornografico.