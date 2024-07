MotoGP | Marc Marquez lanciata la sfida a Bagnaia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Non esistono obiettivi transitori o altri orizzonti chevorrà rincorrere in vista del prossimo Motomondiale 2025 che la classe regina manderà in scena nell’anno motoristico che verrà. Il sei volte campione del mondo della, infatti, si è separato dalla “sua” Honda per abbracciare l’universo Ducati entrando, però, dalla porta sul retro: le buone prestazioni messe in fila con la Gresini Racing, infatti, hanno portato lo spagnolo tra le braccia della squadra ufficiale di Borgo Panigale. Una grande notizia per lui che, adesso, vorrà puntare al settimo sigillo iridato. Scontrandosi anche con Francesco, campione del mondo attuale e alfiere principale della Nuvola Rossa. Nessun amico in pista, quindi, ma solo rivali da battere per l’ambizioso iberico.