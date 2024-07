Mostra su Tamagnini Prorogata la scadenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tinte accese di giallo, arancione, blu e tutte le sfumature dell’azzurro. Con le sue pennellate di colore, sembra perfetta per l’estate la. Mirabile avventura d’arte" al Museo di Palazzo Pretorio, in un dialogo fra contemporaneità e opere del passato che fanno parte della collezione permanente. Curata da Giulia Ballerini, laallestita a piano terra doveva terminare il 28 luglio ma, visto il successo di pubblico, è stato deciso di prorogarla fino al 9 settembre, per dare la possibilità di visitarla anche nei mesi estivi. L’esposizione rappresenta l’omaggio a un artista che ha sempre vissuto e lavorato a Prato, e accoglie un nucleo di 32 opere che coprono l’arco temporale della lunga carriera di Primo, classe 1936.