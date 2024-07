Mio figlio la recensione | un dramma turco sull' autismo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 luglio 2024) Protagonisti di Miosono un padre e il suo bambino, affetto da una grave forma diche gli impedisce di relazionarsi con gli altri, a partire proprio dallo stesso genitore. Su Canale5. Ali è un pescatore che ha dedicato tutta la sua vita alletto Efe, che ha appena compiuto sette anni. Il piccolo è cresciuto senza una madre, tragicamente scomparsa poco dopo la sua nascita, ed è assai diverso dagli altri bambini. Il piccolo è infatti affetto da gravi problemi nella comunicazione, che gli impediscono di relazionarsi non soltanto con i suoi coetanei ma anche con il suo stesso padre, che non sa più come crescerlo. In MioAli tenta ogni carta nel disperato tentativo di superare quella barriera, con il fondamentale aiuto di suo padre - e nonno di