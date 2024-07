Migranti l’Europa non decide sulla legge anti-soccorsi Le ong | Non si può stare in silenzio mentre le persone muoiono in mare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) “La Commissione europea ritarda la decisioneitaliana che limita il salvataggio di vite umane nel Mediterraneoil bilancio delle vittime aumenta”. È questa la denuncia di Asgi, Emergency, Msf, Oxfam Italia che dodici mesi fa avevano presentato cinque distinte denunce sul decreto-Piantedosi epratica dei “porti lontani”. Una procedura di reclamo per chiedere alla Commissione se queste misure rispettano il diritto dell’Unione Europea. Ma la decisione non è ancora arrivata. “Dopo un anno di attesa, la Commissione ha comunicato di aver bisogno di più tempo per esaminare le nostre denunce – afferma Juan Matias Gil, capomissione per le attività di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere – temporeggiando, la Commissione perpetua l’ostruzione sistematica del salvataggio di vite umane nel Mediterraneo.