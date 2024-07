Maxi controlli sulle patenti scattano ritiri e denunce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Prato, 19 luglio 2024 – La notte scorsa la Polizia Municipale ha messo in campo miratifinalizzati alla prevenzione dell’abuso delle sostanze alcoliche durante la guida dei veicoli ed al rispetto delle altre norme del Codice della Strada inerenti la sicurezza stradale. Quattro le pattuglie impegnate che hanno svolto i lorodurante la nottata utilizzando, per le verifiche alcolemiche, gli strumenti a disposizione dei precursori e dell’etilometro omologato, unico strumento legale per l’esecuzione dell’alcol-test. Gli agenti hanno svolto verifiche sia in modalità dinamica, che con posti di controllo che sono stati organizzati in centro e cioè in via Pomeria, in piazza san Marco, in via Viale Galileo Galilei ed in via Filzi e nella zone periferiche del macrolotto industriale, di via Pistoiese e di San Paolo.