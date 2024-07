Maika su Lino dopo Temptation Island | Le fa ribrezzo cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 19 luglio 2024)Giuliano e la tentatriceRandazzo si sono visti e frequentati? Queste sono sembrate essere le intenzioni di entrambila messa in onda del falò di confronto tra il ragazzo e Alessia Pascarella durante la puntata di ieri del programma. In realtà, però, sembrerebbe che le cose abbiano preso una piega del tutto differente.avrebbe dettodiI concorrenti divengono pagati per partecipare al reality show, anche se, stando a quanto rivelato ieri da un’ex partecipante, sembra che le cifre non siano così elevate. Ad ogni modo, è indubbio che la trasmissione sia in grado di donare notevole visibilità ai partecipanti, specie se si rendono protagonisti di eventi degni di nota.