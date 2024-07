L’ultima marcia di Alex Schwazer | l’azzurro si ritira dopo 13km è la sua ultima gara agonistica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024)diper dire addio alla carriera. L’olimpionico azzurro,la sua lunga e contestata squalifica, ad Arco, in Trentino è tornato are. L’evento, denominato Q20k, rappresenta però anche l’addio alle gare del 39enne. Al via con lui, sotto un cielo minaccioso di pioggia, alle 19.30, un unico concorrente, un master veneto, ancora senza risultati Fidal sui 20 chilometri. Sugli spalti numerosi i tifosi ed i curiosi che hanno applaudito l’altoatesino ad ogni passaggio sotto le tribune.non è riuscito a macinare i 50 giri di pista previsti,si è fermatocirca 13 chilometri dei previsti 20. Iltore altoatesino, ritornato alle competizioni8 anni di squalifica per doping, non ha concluso laa seguito di una forte sciatalgia che lo affligge da tre settimane.