Lacrime e fiori colorati | Addio piccola Sara

(Di venerdì 19 luglio 2024) Grande commozione per l’ultimo saluto aCantagalli e un gesto bellissimo da parte della polizia che ieri mattina ha sorvolato con l’elicottero l’obitorio di Faenza realizzando uno dei desideri della. La bimba di 6 anni, venuta a mancare domenica all’ospedale Sant’Orsola di Bologna dopo una lunga lotta contro un neuroblastoma al quarto stadio, infatti, aveva in programma un giro sull’elicottero della polizia. Purtroppo la sua vita è terminata prima di potervi salire ma dal cielo ieri gli agenti hanno salutatoinsieme a una cinquantina di persone che hanno accompagnato il feretro, dopo la benedizione, al cimitero di via Firenze, dove si è svolta la cremazione. Oltre ai familiari, ieri hanno presenziato alle esequie anche il vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri e il presidente del consiglio comunale Niccolò Bosi in rappresentanza delle istituzioni locali.