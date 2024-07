Into the storm | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 19 luglio 2024)the: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Stasera, venerdì 19 luglio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondathedel 2014 è diretto da Steven Quale e vede fra i suoi protagonisti Richard Armitage, attore britannico che ha recitato nella nota trilogia Lo Hobbit, e Sarah Wayne Callies, che abbiamo invece visto in alcune popolari serie tv come The Walking Dead e Prison Break. La pellicola, scritta da John Swetnam, appartiene al genere catastrofico ed è girata come un falso documentario. Vediamo tutte le informazioni, come la trama e il cast del. Trama Il, dai grandi effetti speciali, racconta la storia di Gary, rimasto solo dopo la morte di sua moglie a crescere i suoi figli, Donnie e Trey, a Silverton, piccola città dell’Oklahoma, e di Allison, una meteorologa specializzata in tornado che fa da supporto a Pete.