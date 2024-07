Indette le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea del Forum dei Giovani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stateper venerdì 6 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, ledei 20 componenti della nuova Assembleadi Benevento. A darne notizia è il consigliere delegato alle Politiche Giovanili Italo Barbieri. Per essere eletto consigliere, è necessario presentare la candidatura a mano presso il Servizio Politiche Giovanili (Corso Garibaldi, 145 – Palazzo Paolo V), o a mezzo PEC all’indirizzo [email protected] , entro e non oltre il 02/08/2024, pena la non accettazione della candidatura. Per candidarsi c’è bisogno di n. 4 (quattro) firme tra giovani iscritti agli elenchi elettorali, secondo il modello A scaricabile (assieme all’avviso) al seguente indirizzo: https://web.comune.benevento.it/mc/mcpdettaglio.