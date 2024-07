Immobili comunali FdI Napoli | Garantire la massima trasparenza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Nonostante la recente indagine della Corte dei Conti sembra essere calata l’attenzione suglidi proprietà comunale”. Così in una nota il presidente del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Marco Nonno, il vice Luigi Rispoli e il consigliere comunale diGiorgio Longobardi. “Il Comune develasuglidi proprietà comunale dove ancora oggi registriamo l’utilizzo improprio ed in qualche caso senza pagamento di alcun corrispettivo di questi spazi. In giro si vedono troppe associazioni farlocche che fanno da paravento a vere e proprie segreterie politiche di consiglieri di municipalità ed in qualche caso anche di consiglieri