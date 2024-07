Guida TV Sky Cinema e NOW | Mamma Mia! Ci risiamo Venerdi 19 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 19 luglio 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Alle 21:15 su SkyUno HD (canale 301), "Mia! Ci" è il sequel del famoso musical, con un cast stellare tra cui Lily James e Amanda Seyfried. La trama segue Sophie, impegnata a rimodernare l'hotel di famiglia mentre ripercorre la vita di sua madre, interpretata da Meryl Streep. Su SkyDue HD (canale 302) alle 21:15, "Unbroken" è un war movie biografico diretto da Angelina Jolie e sceneggiato dai fratelli Coen. Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, il film racconta la storia dell'atleta Louis Zamperini, che viene catturato dai giapponesi nel Pacifico dopo essere stato reclutato in aviazione. Alle 21:15 su SkyCollection HD (canale 303), "Hunger Games - Il canto della rivolta - Parte 2" conclude la saga con Jennifer Lawrence.