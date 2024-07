Fratelli D’Innocenzo tra noir e battute | Perché abbiamo intitolato il film Dostoevskij? Avevamo pensato di chiamarlo Erri De Luca ma forse non era il caso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Firenze 19 luglio 2024 – Non solo Fëdor ma anche Vollmann. E PPP. E Moresco. E Morselli. E molti altri mondi letterari - compreso un nuovo libro in uscita per La Nave di Teseo -, oltreché cinematografici, ancora. “l’? In un primo tempodi intitolarloDe- scherzano i gemelli Fabio e Damiano-, poi peròcheera meglio: non dovevevamo chiederegli il permesse, e “Delitto e castigo” è uno dei libri che appartiene alla nostra vita fin dalla prima adolescenza, quando lo leggemmo, trovandolo nella libreria dei nostri genitori”.